RetailMetrix est une plateforme complète d'analyse de données destinée aux détaillants dont la mission est de permettre aux détaillants de tirer parti de leurs données. Nous traitons et stockons les données sur les ventes, la main-d'œuvre et les clients à l'aide de technologies d'entrepôt de données de pointe. Nos tableaux de bord et rapports permettent aux détaillants de trouver facilement les données qui comptent pour eux, ce qui leur fait gagner du temps et leur permet de prendre de meilleures décisions basées sur les données.

Site Web : retailmetrix.io

