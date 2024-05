Restora POS est la solution d'automatisation de nouvelle génération pour les entrepreneurs en restauration. Une brillante solution logicielle de facturation de restaurant POS, qui peut gérer uniquement toutes les opérations de votre restaurant. Restora POS a mis au point une solution numérique de gestion avancée, une technologie sans tracas, un système en ligne/hors ligne réactif et une équipe d'assistance qualifiée pour la sauvegarde. Caractéristiques essentielles de Restora POS : => Support réactif => Intégration puissante de sites Web et d'applications => Système de facturation Cloud POS => Installations d'abonnement mensuel et semestriel Produit principal de Restora POS : => Logiciel de gestion de restaurant => Logiciel de gestion des stocks de restaurant = > Logiciel de point de vente pour restaurant => Système de commande de nourriture en ligne => Logiciel de cuisine en nuage Type d'entreprise important proposé par Restora POS : => Bar et brasseries => Boulangerie et confiserie => Burger et sandwicherie => Restaurant gastronomique => Restaurant à service rapide => Restaurant franchisé => Restaurant cantine => Aire de restauration => Cloud Kitchen Restora POS n'est pas seulement une solution d'automatisation de restaurant, mais une solution tout-en-un ultime pour tout type et toute taille de restaurant. De plus, Restora POS est fortement intégré aux sociétés de livraison de sites Web, d'applications et tierces pour un service de livraison efficace et fluide et augmente également la visibilité en ligne sur différents médias sociaux.

Site Web : restorapos.com

