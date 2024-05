Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Reap est une plateforme financière qui permet l'accès et la connectivité financière grâce à l'innovation pour les entreprises de toutes tailles. Reap combine un logiciel de gestion des dépenses avec une gamme de produits de paiement innovants, notamment la carte de crédit phare Reap Visa Corporate. Reap s'engage à aider les entreprises à orchestrer leur succès en fournissant les meilleurs outils financiers qui évoluent avec ses clients et le marché. Reap est soutenu par un groupe d'investisseurs autonomes, notamment Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures et Payment Asia. La société a été fondée en 2018 et s'est depuis élargie pour compter une équipe de plus de 50 personnes travaillant dans des bureaux répartis dans sept pays.

Site Web : reap.global

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Reap Global. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.