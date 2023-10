Realtor.com (stylisé comme realtor.com) est un site Web d'annonces immobilières exploité par la filiale de News Corp Move, Inc. et basé à Santa Clara, en Californie. Le site a été lancé sous le nom de Realtor Information Network en 1995, servant de réseau fermé pour les membres de la National Association of Realtors. Il a été relancé en 1996 en tant que site Web public affichant des listes de propriétés. Depuis lors, Realtor.com prétend être le plus grand site Web immobilier aux États-Unis et, en 2016, il était évalué à 2,5 milliards de dollars par Morgan Stanley. Les campagnes publicitaires du site Web ont été récompensées par Adweek et les Webby Awards.

Site Web : realtor.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Realtor.com. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.