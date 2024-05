Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La plateforme de détection des deepfakes de Reality Defender permet aux entreprises de signaler les utilisateurs et les contenus frauduleux (appels audio, vidéos, images, documents). Notre API et notre application Web fournissent une évaluation des risques, des rapports, des alertes et un examen médico-légal en temps réel.

Site Web : realitydefender.com

