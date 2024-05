Fondée en 2000, Readyplanet est une société de marketing numérique leader en Asie du Sud-Est. Nous sommes l'un des plus grands fournisseurs de sites Web en Thaïlande et proposons actuellement plus de 15 000 sites Web. Readyplanet est actuellement à la recherche d'un administrateur système senior expérimenté (Linux) pour rejoindre notre équipe d'ingénierie système. Dans cet environnement hautement dynamique, l'administrateur système principal effectuera des tâches administratives pratiques, notamment les scripts, la configuration, la sécurité et le dépannage. Notre environnement fonctionne principalement sous Linux (CentOS). Le candidat doit être capable de travailler en équipe tout en étant capable de comprendre des concepts ou des problèmes et de travailler de manière indépendante pour les résoudre. De solides compétences en analyse et en résolution de problèmes et la capacité de communiquer efficacement sont très importantes pour le poste.

Site Web : readyplanet.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Readyplanet. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.