Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Des histoires triées sur le volet, précises et pertinentes qui offrent une vue d'ensemble de la communauté de Little Tokyo. Renseignez-vous sur la culture japonaise, l'anime, ainsi que sur la communauté et la politique. Le Rafu Shimpo est le principal journal japonais-américain du pays depuis sa publication originale, servant fièrement la communauté japonaise-américaine du centre-ville de Los Angeles.

Site Web : rafu.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Rafu Shimpo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.