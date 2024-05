Radiolab est l'un des podcasts et programmes de radio publique les plus appréciés au monde. L'émission est connue pour son journalisme approfondi et sa conception sonore innovante. Créé en 2002 par Jad Abumrad, Radiolab a commencé comme une exploration de la science, de la philosophie et de l'éthique à l'aide d'une composition et d'une conception sonore innovantes. Aujourd'hui, Radiolab s'est développé et a évolué pour devenir une plateforme de journalisme et de narration de longue durée. L’émission remet en question les idées préconçues de ses auditeurs sur le fonctionnement du monde. Radiolab provoque, émeut, enchante et demande à son public de voir le monde qui l'entoure d'un nouveau regard. Radiolab est co-animé par Lulu Miller et Latif Nasser. Le co-animateur de longue date, Robert Krulwich, a pris sa retraite en février 2020 et Jad Abumrad a pris sa retraite en 2022. Vous pouvez retrouver Radiolab partout où vous écoutez des podcasts.

Site Web : radiolab.org

