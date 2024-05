Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Construire le système d'exploitation pour les entreprises en LATAM. QUIK construit le système d'exploitation pour les entreprises en LATAM. D'un côté, alimenter les utilisateurs sur QUIK Super App, où ils peuvent commander des aliments, des produits d'épicerie et des biens et les obtenir en 30 minutes, tout en payant en utilisant la devise de leur choix et la logistique étant entièrement gérée par l'équipe QUIK. D'un autre côté, dynamiser les entreprises avec QUIK Pro, en leur offrant un ensemble complet de logiciels pour gérer leur entreprise et leur présence en ligne, avec leur propre site Web, leur propre gestion des stocks, leurs solutions logistiques, le tout en parfaite synchronisation avec l'application QUIK Super, augmentant ainsi les ventes et la clientèle. satisfaction.

Site Web : quikpago.com

