QuickCEP est une plateforme conversationnelle basée sur l'IA qui aide les entreprises à améliorer l'engagement et le support client. Les principales fonctionnalités incluent : * Des chatbots basés sur l'IA qui peuvent traiter jusqu'à 98 % des requêtes d'assistance client, augmentant les taux de conversion de plus de 30 %. * Capacités de recommandation de produits pour suggérer des produits pertinents en fonction de l'intention du client. * Apprentissage automatisé des documents commerciaux et des manuels de produits pour fournir des informations précises sur les produits. * Prise en charge du suivi de l'état des commandes et des retours/échanges. * AI Email Copilot qui peut rédiger des réponses, apprendre les habitudes de courrier électronique et devenir plus efficace au fil du temps. QuickCEP propose des intégrations avec des plateformes comme Shopify, et les chatbots sont alimentés par une technologie comme ChatGPT. La société propose un essai gratuit et des forfaits payants, se positionnant comme une solution commerciale complète au-delà des seuls chatbots IA, comprenant un service d'assistance, des données client et des outils d'automatisation du marketing.

Site Web : quickcep.com

