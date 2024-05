Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Qik Meeting est l'application de communication et de collaboration d'entreprise unifiée la plus intelligente au monde. Il génère automatiquement les procès-verbaux de chaque réunion et organise toutes les données de communication professionnelle en un seul endroit, que le travail se déroule en ligne, en personne ou de manière hybride.

Site Web : qikmeeting.com

