Project Insight est un logiciel de gestion de travail et de projet primé qui centralise tout votre travail, vos tâches et vos projets sur une seule plateforme en ligne facile à utiliser. Connectez tout, depuis les problèmes, les approbations, les dépenses, la planification, le développement et bien plus encore, pour donner à vos parties prenantes une visibilité en temps réel sur votre portefeuille. PI est proposé sous forme de version extensible gratuite ou d'édition d'entreprise complète et véritablement personnalisable. L'outil a été utilisé par plus de 10 000 utilisateurs dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs depuis 2002. PI est reconnu comme une solution leader de gestion de projets et de portefeuilles (PPM) pour sa planification intelligente, ses puissantes fonctionnalités de gestion des ressources, de temps et de budgétisation, ses fonctionnalités de gestion en temps réel. des rapports sur les projets et les portefeuilles, ainsi que des méthodologies agiles, en cascade et Kanban rationalisées. La solution PPM de PI est flexible et entièrement personnalisable, offrant des intégrations prêtes à l'emploi avec des applications logicielles telles que : JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google, etc. PI propose également une application mobile robuste et le meilleur support client du secteur.

Site Web : projectinsight.com

