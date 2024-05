Pro Backup est une application de sauvegarde sûre et facile à utiliser pour les applications cloud populaires telles que Airtable, Asana, ClickUp, monday.com et Trello. Utiliser une application cloud pour gérer votre entreprise peut être assez effrayant, car il est souvent très facile de supprimer des informations critiques pour votre entreprise. En disposant d'une sauvegarde robuste et indépendante de vos données cloud, vous protégez votre équipe contre les suppressions accidentelles ou malveillantes ou d'autres pires scénarios. Principales caractéristiques: * Facile à utiliser : établissez une connexion avec votre application cloud et nous nous occupons de tout le reste. Avoir vos sauvegardes opérationnelles ne prend que 1 minute. * Instantanés : recherchez et téléchargez des instantanés de différents types de données tels que des tâches, des projets, des commentaires, des champs personnalisés, etc. * Récupérer : restaurez les données en créant des copies de vos données sauvegardées en quelques clics. * Sûr : nous stockons vos données dans des fichiers cryptés. Nous stockons tout dans l'UE et nous respectons toutes les lois du RGPD.

Site Web : probackup.io

