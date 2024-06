PrésentationGPT est un générateur de présentations alimenté par l'IA qui crée des présentations de haute qualité en quelques secondes. Il utilise GPT-4, les modèles de génération de langage les plus avancés disponibles pour alimenter leurs algorithmes d'IA et générer des présentations impressionnantes. L'outil est conçu pour fonctionner de manière transparente avec PowerPoint et Google Slides, permettant aux utilisateurs de télécharger et de modifier facilement leurs présentations. PrésentationGPT propose une variété de thèmes et de modèles de conception qui peuvent être utilisés pour produire des présentations attrayantes et détaillées laissant une impression durable sur le public. De plus, l'outil propose un forfait gratuit qui comprend des présentations illimitées, des modèles de conception de base et des formats de fichiers modifiables de haute qualité pour PowerPoint et Google Slides, entre autres fonctionnalités. Il existe également un forfait de paiement par téléchargement à 4,99 $, permettant aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités similaires moyennant des frais uniques par téléchargement. PrésentationGPT a une structure tarifaire simple et transparente, sans frais cachés, abonnements ou inscriptions requis. Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à leurs présentations et ne paient que lorsqu'ils les téléchargent. L'outil a été salué par ses utilisateurs pour sa simplicité, sa transparence et sa capacité à produire des présentations personnalisables de haute qualité en un rien de temps. PrésentationGPT est un outil idéal pour tous ceux qui recherchent un moyen efficace et efficient de développer des présentations époustouflantes sans passer des heures en conception et en formatage.

Site Web : presentationgpt.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PresentationGPT. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.