Le Portland Press Herald est depuis longtemps le journal de référence du Maine pour l'actualité locale, les sports, les affaires et les annonces. Le Maine Sunday Telegram est l'édition dominicale du Portland Press Herald. Le Portland Press Herald fait partie du Maine Trust for Local News, qui est le plus grand réseau d’informations et de médias indépendants de l’État. Avec 158 journalistes parmi nos collaborateurs, nous servons le public à travers nos 5 quotidiens et 17 hebdomadaires hyper-locaux, en version papier et en ligne.

Site Web : pressherald.com

