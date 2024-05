Les Actes de la National Academy of Sciences (PNAS), une revue à comité de lecture de la National Academy of Sciences (NAS), sont une source faisant autorité de recherches originales à fort impact qui couvrent largement les sciences biologiques, physiques et sociales. La revue a une portée mondiale et les soumissions sont ouvertes à tous les chercheurs du monde entier. Le PNAS a été créé en 1914 en l'honneur du demi-centenaire de l'Académie nationale des sciences. Depuis lors, nous nous efforçons de publier uniquement des recherches scientifiques de la plus haute qualité et de rendre ces recherches accessibles à un large public. De plus, PNAS publie des actualités scientifiques, des commentaires, des perspectives, des reportages spéciaux, des podcasts et des profils de membres du NAS.

