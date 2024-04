Alternatives - Plasticity

Spitch

spitch.ai

Spitch est un fournisseur mondial de solutions d'IA conversationnelle B2B et B2C, dont le siège est en Suisse depuis 2014 et qui est présent dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Spitch aide les entreprises à mieux comprendre et servir leurs clients grâce à l'utilisation du traitemen...