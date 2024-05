Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Planzone est un outil de gestion de projet qui permet aux utilisateurs d'organiser leur travail et de collaborer avec d'autres. Les tableaux de bord affichent les activités, les feuilles de temps sont gérées et analysées et les tâches collaborent dans une liste de tâches.

Site Web : planzone.fr

