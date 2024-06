Pixcap est une plateforme de conception Web conçue pour les marques, les startups et les agences de création de toutes tailles, leur permettant de créer rapidement une conception de marque 3D percutante. L'intégration d'éléments 3D dans l'image de marque, la publicité, les présentations de produits et le contenu des réseaux sociaux s'est avérée nettement plus captivante que les conceptions plates traditionnelles, ce qui a entraîné une visibilité accrue de la marque et une augmentation notable de 40 % des taux de conversion. Notre mission est de rendre la création de conceptions et de vidéos 3D de qualité professionnelle accessible et sans effort pour tous. Faites simplement glisser et déposez les éléments 3D souhaités et personnalisez-les en fonction de l'esthétique de votre marque. Avec Pixcap, vous pouvez valoriser votre marque grâce à : - Une vaste bibliothèque d'actifs 3D personnalisables. - Divers kits de maquettes de marque - Génération basée sur l'IA de modèles 3D réalistes à partir de texte simple ou d'images 2D. - Des animations accrocheuses qui donnent vie à vos créations. Visitez le site Web : https://pixcap.com

Site Web : pixcap.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PixCap. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.