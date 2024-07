Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

PitchGrade est un outil basé sur l'IA conçu pour aider les entrepreneurs à créer des présentations convaincantes qui les aideront à obtenir un financement. PitchGrade fournit des commentaires à la demande pour aider les entrepreneurs à affiner leur pitch deck, afin qu'ils puissent obtenir le meilleur résultat de leurs efforts de collecte de fonds. L'outil analyse le pitch deck pour des éléments clés, tels que le problème que l'entreprise résout, la solution qu'elle propose, le marché cible, le modèle commercial et l'équipe derrière l'idée. PitchGrade fournit également des conseils sur la structuration du pitch deck et le type de contenu qui devrait être inclus pour le rendre plus attrayant pour les investisseurs potentiels. Il comprend également des exemples de pitch decks réussis, afin que les entrepreneurs puissent apprendre des meilleurs. PitchGrade est l'outil idéal pour les entrepreneurs qui ont besoin de créer un pitch deck finançable qui attirera les investisseurs et les convaincra d'investir.

Site Web : pitchgrade.com

