Picture it fonctionne comme un éditeur d'art basé sur l'intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs de convertir leurs pensées en art. Il fournit une plate-forme pour laisser libre cours à la créativité tout en créant et en itérant de l’art IA. La plateforme offre une variété d'outils et de fonctionnalités pour améliorer l'expérience de l'utilisateur dans la création de son œuvre d'art. L'un d'entre eux est le modèle de diffusion stable parmi lequel les utilisateurs peuvent choisir pour générer des images. Une autre fonctionnalité, « Inpainting », aide à remplir les zones manquantes ou endommagées d'une image, tandis que « Outpainting » étend les limites d'une image, facilitant ainsi de nouvelles compositions. L'outil présente de multiples avantages comme la diffusion stable avec des options réglables, la génération guidée par le dessin. et capacités de peinture. Il fournit également des suggestions automatiques rapides et des variations d'image de base parmi ses fonctionnalités. L'expérience utilisateur est encore améliorée par une ressource complète telle que des guides et des blogs et une galerie inspirante d'art IA. De plus, l'éditeur Picture it est open source, ce qui favorise la contribution de la communauté. Les utilisateurs peuvent contribuer à rendre l'éditeur plus puissant et plus accessible au fil du temps. Ceux qui ont des idées innovantes pour améliorer la création artistique de l’IA sont encouragés à participer et à partager leurs idées.

Site Web : pictureit.art

