PerfectPost est une société française située à Tours. La mission de PerfectPost est de permettre aux individus d'exploiter tout le potentiel de LinkedIn, une plateforme qui nous est chère. PerfectPost vise à rendre LinkedIn accessible à tous, en offrant des opportunités de réussite similaires à celles que nous avons connues grâce à cet incroyable réseau. Fonctionne avec Linkedin et y ajoute des fonctionnalités. * Une barre de style : ajoutez facilement des emojis gras, italiques et à votre message. * Enregistrement des brouillons : enregistrez directement sur Linkedin pour vos prochains messages. * Analyse de la portée en temps réel : suivez la visibilité de votre publication pour identifier les meilleurs moments et formats. * Et surtout : La ligne "voir plus" pour visualiser où le "...voir plus" coupera votre post.

Site Web : perfectpost.social

