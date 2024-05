PeppyBooks est un logiciel SaaS de comptabilité, d'inventaire et de gestion des commandes pour les entreprises B2B, B2C et D2C avec un logiciel CRM et de gestion de projet intégré. La société propose un logiciel ERP basé sur le cloud, de la commande au paiement, du devis à la gestion des flux de trésorerie, avec des fonctionnalités AP et AR complètes et de puissants rapports BI. La société a son siège à Bangalore et une présence locale à Wilmington et à Singapour.

Site Web : peppybooks.com

