Pelcro est une plateforme tout-en-un de gestion des abonnements et des membres. Une plate-forme complète et en libre-service, sans code requis, mais dotée de tous les outils de développement pour offrir une flexibilité ultime. Principales fonctionnalités de Pelcro : - Créez facilement des abonnements et des produits de commerce électronique en un seul endroit - Créez facilement des paywalls mesurés, choisissez le contenu ou les fonctionnalités qui doivent être placés derrière un paywall - Utilisez le ciblage avancé pour personnaliser la langue et la devise en fonction de l'emplacement de votre utilisateur - Créez et personnalisez l'expérience utilisateur en fonction de votre marque - Expérience de paiement rapide avec Google Pay, Apple Pay et PayPal - Gérez les utilisateurs à partir du CRM ou laissez-les apporter des modifications à partir de leur tableau de bord en libre-service - Personnalisez et automatisez le parcours de paiement et les modèles de tarification et flux d'utilisateurs en fonction de vos préférences - Exportez des rapports d'analyse, y compris les revenus bruts, les nouveaux abonnements - Nous offrons une assistance technique 24h/24 et 7j/7. Visitez Pelcro.com pour demander une démo ou réclamer votre essai GRATUIT de 14 jours.

Site Web : get.pelcro.com

