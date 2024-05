La progression des employés est souvent opaque, non structurée, mal informée et subjective. En conséquence, de nombreux employés sont négligés, se sentent coincés, se désengagent et finissent par partir. Pando estime que les échelles de carrière structurées, transparentes et réalisables favorisent l'équité, responsabilisent les équipes et créent un objectif pour tous les employés. Pando est là pour aider chacun à avoir un impact significatif et à grandir en cours de route ! Pando est la première plateforme de progression des employés combinant des commentaires, des évaluations et des objectifs basés sur les compétences pour suivre et mesurer en permanence la croissance d'un employé jusqu'au niveau suivant.

