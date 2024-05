Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Palla permet des paiements P2P instantanés depuis les États-Unis vers d'autres pays, un marché de 65 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, l'envoi et la réception de fonds sont lents, longs et peu pratiques pour toutes les parties, car il s'agit d'un processus principalement basé sur les espèces. Avec Palla, les expéditeurs aux États-Unis peuvent le faire en quelques clics sur leur téléphone et les destinataires reçoivent leur argent en quelques secondes.

Site Web : palla.app

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Palla. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.