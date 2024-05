Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Pagealive est un widget de chat vidéo en direct, permettant aux entreprises d'offrir une assistance et un engagement personnalisés en temps réel à leurs clients. Notre mission est de transformer l'expérience client en fournissant une solution de chat vidéo en direct conviviale qui favorise des connexions significatives et augmente les taux de conversion. Ce plan de marketing et de vente décrit nos stratégies pour créer une notoriété, stimuler la demande et augmenter les ventes de pagealive. Notre approche implique des campagnes marketing ciblées, des partenariats stratégiques et une équipe commerciale dédiée pour maximiser notre portée et notre impact.

Site Web : pagealive.com

