OvationCXM est la première société de gestion de l'expérience client (CXM) qui aide les entreprises et leurs écosystèmes partenaires à offrir des expériences client exceptionnelles en libérant des informations cloisonnées pour étendre la visibilité, la collaboration et la communication à l'ensemble de l'écosystème d'une organisation. En temps réel. Avant que les clients ne deviennent frustrés et partent. Et sans modifier les systèmes existants ni nécessiter une seule ligne de code. La plateforme d'OvationCXM, CXMEngine, comprend des connecteurs prédéfinis vers les technologies les plus populaires au monde, éliminant les silos entre les systèmes déconnectés afin que les entreprises puissent gérer l'intégralité du parcours client, du début à la fin. La solution Journeys de la plateforme permet aux entreprises de concevoir et d'ajuster des voyages à la volée, aux moments importants pour aider les clients à atteindre leur destination. Que les points de contact aient lieu au sein de l'organisation ou en externe avec des partenaires tiers. Les modules complémentaires intelligents, tels que notre diffusion intelligente de connaissances juste à temps et notre communication multicanal, sont affichés sur un seul écran, éliminant ainsi le besoin de basculer entre les systèmes. Les entreprises obsédées par le client, des services financiers aux soins de santé en passant par les fournisseurs de technologies, choisissent CXMEngine d'Ovation pour concevoir et gérer des expériences client illimitées et personnalisées à grande échelle. OvationCXM a publié le rapport d'impact CXM sur les services financiers, qui a interrogé plus de 4 000 clients de services bancaires aux entreprises sur leur expérience avec leur institution financière et a appris que 3 entreprises sur 4 ont abandonné l'intégration d'un nouveau produit/service en raison de frustrations, notamment d'un trop grand nombre de personnes et d'entreprises impliquées dans leur voyage et le manque d'informations et d'instructions. Le rapport complet peut être téléchargé sur OvationCXM.com. Le siège social d'OvationCXM se trouve à Tiburon, en Californie, avec une main-d'œuvre distante dans tout le pays. Apprenez-en davantage sur la façon dont vous pouvez vous approprier le voyage et guider l’expérience. et profitez des avantages d'offrir un parcours client transparent de bout en bout sur Ovationcxm.com.

Site Web : ovationcxm.com

