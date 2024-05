东方日报 Malaysia

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Aux yeux de la communauté chinoise malaisienne, Oriental Daily est un quotidien chinois qui ose rapporter la vérité, est indépendant et neutre, et est un véritable porte-parole du peuple qui permet au public de voir la vérité sur les événements d'actualité. "Oriental Daily" a été fondé le 29 septembre 2002. Son siège social est situé à Kuala Lumpur, la capitale. Il se positionne comme un journal de haute qualité destiné aux classes moyennes et supérieures, axé sur la transmission des connaissances et la promotion du progrès social. Avec l'audace d'être pionnier dans de nouvelles tendances, Oriental Daily est devenu le premier quotidien chinois en Malaisie à être publié dans un format compact le 1er juillet 2007.

Site Web : orientaldaily.com.my

