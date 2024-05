La plateforme d'abonnement d'Ordergroove aide les marques et les détaillants innovants à établir des relations continues et très rentables avec leurs clients en transformant des achats ponctuels en transactions récurrentes. Des marques à croissance rapide comme Dollar Shave Club, The Honest Company et OLLY s'appuient sur la plate-forme flexible d'abonnement d'Ordergroove, sur l'IA et sur une expertise client inégalée pour établir et gérer leurs relations de revenus récurrents. Ordergroove est indépendant de la plateforme et s'intègre de manière transparente à toutes les principales plateformes de commerce électronique, notamment Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud et Magento.

Site Web : ordergroove.com

