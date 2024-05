Optiwe est le meilleur CRM WhatsApp multi-agents et multicanal pour servir les clients sur WhatsApp, Instagram, Facebook et votre site Web. Optiwe est une plateforme de messagerie basée sur l'IA qui aide les entreprises à augmenter leurs ventes et à automatiser le service client sur plusieurs canaux, notamment WhatsApp et Instagram. Ses chatbots personnalisables, son support multi-agents et ses outils d'analyse permettent aux entreprises de fournir des expériences personnalisées, efficaces et basées sur les données à leurs clients dans des secteurs tels que le commerce électronique, l'immobilier, l'automobile, le tourisme et autres.

Site Web : optiwe.com

