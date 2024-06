Alternatives - OpenWrench

HitPay

hitpayapp.com

La plateforme de paiement tout-en-un pour les PME. HitPay aide plus de 15 000 entreprises en Asie du Sud-Est et dans le monde entier à traiter les paiements de manière efficace et sécurisée. Nous unifions les paiements en ligne, au point de vente et B2B dans un système de traitement des paiements u...