Online Tasbih Counter

Un compteur Tasbih numérique en ligne. Aucun téléchargement requis. Gratuit pour votre dhikr quotidien dans le confort de votre appareil. Le compteur Tasbih en ligne présente une interface simple et conviviale. Appuyez sur le bouton « TAP » pour augmenter le nombre de un à chaque pression. Le bouton « Diminuer » diminue le nombre d'un à chaque fois qu'il est enfoncé. Le bouton « Réinitialiser » vous permet de réinitialiser le décompte, et il vous demandera votre confirmation avant de le faire. De plus, le compteur enregistre automatiquement votre décompte sur votre appareil.

Site Web : onlinetasbih.com

