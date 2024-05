Une plateforme rapide et facile à utiliser pour le séquençage et l’analyse du microbiome. Démarrez rapidement avec une interface intuitive et une analyse rapide et précise. One Codex est la plus grande base de données de référence microbienne au monde et peut prendre en charge des millions d’échantillons de microbiome et de maladies infectieuses.

Site Web : onecodex.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à One Codex. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.