Si vous en avez assez de payer pour utiliser toutes les fonctionnalités des applications de montage vidéo existantes, vous avez peut-être trouvé un joyau ! Il s'avère qu'Omniclip est entièrement gratuit et en plus, il est open source. Tout fonctionne dans le navigateur, aucune donnée privée n'est utilisée, tout est conservé dans l'espace disque de votre appareil. - Découpage - Fractionnement - Prise en charge - Texte, audio, vidéo (mp4) et images - Édition de clips lors de l'aperçu - rotation, redimensionnement, style de texte et plus encore - Défaire refaire - Rendu dans différentes résolutions, jusqu'à 4k.

Site Web : omniclip.app

