OmniCard propose les paiements intégrés comme capacité principale pour aider les entreprises à répondre à leurs besoins en matière de dépenses commerciales et de flux de paiement. Les offres de paiement intégrées d'OmniCard comprennent la gestion des dépenses, les solutions de récompense et d'engagement et les cartes d'entreprise ; spécialement conçu pour les besoins personnalisés d’une entreprise.

Site Web : omnicard.in

