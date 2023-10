Omega SA est un horloger de luxe suisse basé à Bienne, en Suisse. Fondée par Louis Brandt à La Chaux-de-Fonds en 1848, l'entreprise opérait autrefois sous le nom de La Générale Watch Co. jusqu'à incorporer le nom Omega en 1903, devenant ainsi Louis Brandt et Frère-Omega Watch & Co.

