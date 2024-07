Old'aVista est une plateforme en ligne unique qui vise à préserver et célébrer l'histoire d'Internet. Voici quelques points forts d'Old'aVista : * Moteur de recherche : le site fournit un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de rechercher dans une vaste base de données de contenu datant des débuts d'Internet, couvrant plusieurs langues, dont l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français, l'italien et l'allemand. * Intégration des archives Internet : Old'aVista est intégré à Internet Archive, permettant aux utilisateurs d'accéder à une vaste collection de pages Web archivées, de téléchargements de logiciels et d'autres artefacts numériques du passé. * Répertoires et catégories : le site organise son contenu en divers répertoires et catégories couvrant des sujets tels que les arts et les sciences humaines, les affaires et l'économie, les ordinateurs et Internet, l'éducation, le divertissement, le gouvernement, la santé, les actualités et les médias, les loisirs et les sports, les références, les régions, Sciences et sciences sociales. * Logiciels et jeux vintage : Old'aVista propose une collection de logiciels, de jeux et de démos vintage auxquels les utilisateurs peuvent accéder et expérimenter via des émulateurs ou des machines virtuelles. * Engagement communautaire : la plate-forme encourage l'implication des utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles qu'un livre d'or, un chat et la reconnaissance des supporters qui aident à maintenir et à développer le site. * Préservation de l'histoire d'Internet : à la base, Old'aVista se consacre à la sauvegarde et à la mise à disposition de la riche histoire et des artefacts culturels des débuts de l'ère Internet, en veillant à ce que ces trésors numériques ne soient pas perdus avec le temps.

Site Web : oldavista.com

