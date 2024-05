Numerator Insights offre aux fabricants et aux détaillants une visibilité sur les comportements des consommateurs omnicanaux, notamment le changement de marque et de canal, la pénétration des foyers et les profils d'acheteurs, au sein d'une plateforme conviviale. Numerator Insights propose plus de 35 rapports flexibles pour fournir des réponses plus rapides et plus approfondies sur le comportement des consommateurs en temps réel, aidant ainsi les marques et les détaillants à identifier les opportunités de croissance. Numerator Insights s'appuie sur les données du Numerator OmniPanel, le panel de consommateurs le plus grand et le plus diversifié d'Amérique. Le Numerator OmniPanel fournit une vue globale du comportement des consommateurs sur tous les canaux, capturant plus d'un milliard de voyages provenant de plus de 105 000 panélistes statiques et plus de 800 attributs démographiques, psychographiques et de consommation médiatique. Le Numerator OmniPanel fournit des informations inégalées sur le comportement des consommateurs omnicanaux, ainsi que sur les attitudes et opinions qui influencent chaque voyage. À propos de Numerator : Numerator est une société de données et de technologie qui apporte rapidité et ampleur aux études de marché. Numerator associe des données de première partie provenant de plus d'un million de foyers américains à une technologie de pointe pour fournir une compréhension inégalée des consommateurs à 360 degrés au secteur des études de marché qui a mis du temps à évoluer. Basée à Chicago, dans l'Illinois, Numerator compte plus de 2 500 employés dans le monde. La majorité des entreprises Fortune 100 sont clientes de Numerator.

Site Web : numerator.com

