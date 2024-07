Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

NOLU est une interface simple et facile à utiliser pour interagir avec le moteur Open AI GPT-3. Il permet aux utilisateurs de poser des questions et de recevoir des réponses générées par l'IA sans aucune complication ni configuration. Il est alimenté par un réseau neuronal avec plus de 175 milliards de paramètres d'apprentissage automatique. NOLU est accessible depuis n'importe quel navigateur et peut être utilisé sur n'importe quelle taille d'écran. Il est également équipé d'un système d'entraînement basé sur 45 téraoctets de données textuelles et fournissant le contexte du cerveau humain, qui compte environ 85 milliards de neurones. NOLU propose un essai gratuit de 50 QA et est conçu pour fournir une interface minimale afin que les utilisateurs puissent rester concentrés sur leurs tâches.

Site Web : noluai.com

