NMI lets you create the ideal, full commerce offering, whether you’re an ISV looking to build better solutions, an ISO wanting to increase value in your services, or a Bank providing payment processing tools. And while we don't work directly with merchants, we enable you to provide your merchants the ability to accept payments at all points of engagement: in-store, mobile, online, and unattended.

Site Web : nmi.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à NMI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.