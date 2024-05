Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Recrutement K-12 basé sur les données. Nimble vous fait gagner du temps et vous aide à embaucher les candidats les plus forts. Nimble utilise l'analyse prédictive pour donner à chaque élève de la maternelle à la 12e année l'accès à d'excellents professeurs. Notre système intelligent de suivi des candidatures (ATS) exploite un modèle prédictif pour aider les districts scolaires à identifier et à embaucher les meilleurs éducateurs pour leurs classes.

Site Web : hirenimble.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Nimble. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.