NEX se présente comme une plate-forme révolutionnaire dans le domaine de l'art et du design numériques, spécialement conçue pour ceux qui se lancent dans leur voyage créatif. Mettant l'accent sur une approche conviviale pour les débutants, NEX permet aux utilisateurs de transformer facilement leurs idées en créations numériques tangibles. Que ce soit à partir d'une simple invite de texte ou en utilisant des entrées d'images, la plate-forme offre un point d'entrée transparent dans le monde de la conception numérique. Avec une gamme d'actifs et de modèles facilement disponibles, NEX est conçu pour réduire les obstacles à la créativité numérique, la rendant accessible à tous. NEX simplifie le processus de création numérique grâce à une interface conviviale et de puissants outils basés sur l'IA : * Point de départ : les utilisateurs peuvent lancer leur processus de création en saisissant une invite de texte ou en téléchargeant une image. Cette flexibilité permet un large éventail d'explorations créatives, de l'art conceptuel aux tâches de conception spécifiques. * Actifs et modèles : pour faciliter davantage le processus, NEX fournit une riche bibliothèque d'actifs et de modèles. Ces ressources servent de blocs de construction, permettant aux utilisateurs de démarrer rapidement des projets sans avoir besoin de créer chaque élément à partir de zéro. * Scénarios d'application : que l'objectif soit de générer une photo de produit, d'expérimenter des applications d'essai virtuel ou de personnaliser des personnages pour un jeu ou une histoire, NEX offre les outils et la flexibilité nécessaires pour donner vie à ces visions. La polyvalence de la plateforme la rend adaptée à diverses activités créatives, du marketing et de la conception de produits aux projets personnels et au divertissement.

Site Web : nex.art

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à NEX. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.