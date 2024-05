Nethopper a été le pionnier de KAOPS, un cadre d'ingénierie de plateforme cloud natif et centré sur GitOps pour aider les équipes de plateforme et DevOps à relancer leurs plateformes de développement internes, ou IDP. Les capacités du cadre d'ingénierie de plate-forme centrée sur GitOps de Nethopper KAOPS incluent : * Automatisation des infrastructures * Pipeline CI/CD pour conteneurs * Livraison continue * Mise en réseau d'applications multiclusters/cloud * Gestion des secrets * Observabilité avec des alertes proactives * Meilleures pratiques documentées. En tant que plateforme centrée sur Git0ps, Nethopper KAOPS : * Est prêt à l'emploi maintenant, en tant que service * Automatise les tâches manuelles et opérationnelles * Augmente la productivité des développeurs en accélérant le développement d'applications * Fonctionne avec toutes les distributions Kubernetes (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher, etc.) sur tous les cloud (hybrides/multi-cloud) * Utilise l'innovation CD et Git pour la vitesse et l'agilité * Fournit une interface utilisateur unifiée et conviviale Avantages du KAOPS : * Déployez plus de fonctionnalités d'application, plus rapidement * Augmenter la qualité et la gouvernance * Améliorer la sécurité * Coûts d'exploitation et de main d'œuvre réduits * Réduire les déchets/dépenses cloud * Prise en charge du cloud hybride et périphérique * Assurer la portabilité du cloud (éviter le verrouillage du fournisseur de cloud).

Site Web : nethopper.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Nethopper. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.