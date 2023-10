Naver Works : Naver Works, un outil de collaboration professionnelle créé par Naver, fournit diverses fonctions nécessaires au travail, telles que la messagerie, le calendrier, le carnet d'adresses, le lecteur, les tâches à faire, les enquêtes et le tableau d'affichage, en se concentrant sur la messagerie professionnelle, dans un seul mobile. app, PC web et PC app. Il s'agit d'un service intégré fourni. Lorsque vous travaillez chez « Naver Works », qui a été certifié avec le plus haut niveau de technologie de sécurité au monde, vous êtes en sécurité et votre vie privée est sécurisée ! Communiquez rapidement et facilement avec vos collègues et gérez votre travail facilement à tout moment et en tout lieu grâce à l'application mobile « Naver Works ». Si vous avez des questions sur le service, veuillez contacter le « Centre client Naver Works » au 1544-5876. TRAVAUX NAVER

Site Web : worksmobile.com

