NAVER MYBOX, une nouvelle version améliorée de NAVER Cloud. Commencez avec 30 Go d’espace libre, le plus grand de Corée. Vous pouvez stocker et travailler en toute sécurité sur vos photos et documents en un seul endroit. Il offre de puissantes fonctions d'organisation et de visualisation de photos, de visualisation de documents, d'édition et de partage.

Site Web : mybox.naver.com

