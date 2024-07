Musico est un moteur logiciel d'IA générative spécialisé dans la création musicale. Le système utilise un mélange d’algorithmes d’apprentissage automatique traditionnels et modernes pour générer une musique diversifiée et libre de droits. Son approche générative accompagne les créateurs de musique dans leur processus de production en proposant un son adaptatif capable de s'adapter à son contexte en temps réel. La musique générée par Musico va des compositions semi-assistées aux compositions entièrement automatisées, offrant des solutions aussi bien aux musiciens professionnels qu'aux non-musiciens. Musico apporte également des innovations telles que la composition assistée par l'IA, permettant la génération de mélodies, de rythmes et d'harmonies infinis pouvant répondre aux suggestions du créateur. Une application nommée « Impro » permet aux musiciens et aux interprètes de générer de la musique en temps réel en contrôlant intuitivement Musico avec des gestes. Son moteur peut être cartographié et répondre en temps réel à divers signaux de commande, offrant ainsi des possibilités d'interaction infinies. De plus, Musico explore activement la relation entre la musique et la narration pour développer un plugin de bande sonore de nouvelle génération destiné aux conteurs, aux développeurs de jeux et aux professionnels du cross-média.

Site Web : musi-co.com

