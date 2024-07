Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Movmi est un logiciel gratuit de capture de mouvements humains qui permet aux animateurs 3D de créer des animations 3D sans utiliser de combinaison ou de matériel. Il s'agit d'un outil de capture de mouvement basé sur l'IA qui capture le mouvement humanoïde à partir de données multimédias 2D (image, vidéo) et exécute l'ensemble du processus de capture sur le cloud, éliminant ainsi le besoin pour les clients d'utiliser des appareils haut de gamme. Il prend en charge les prises de vue multimédias de n'importe quelle caméra, des smartphones aux caméras professionnelles, en passant par n'importe quelle scène de style de vie. Cet outil prend en charge les scènes avec plusieurs humains et différentes armatures, notamment Huma Meta-Rig, Human Rig et Human Human Rig. Movmi Store est une collection gratuite de personnages à texture complète que les développeurs de mouvements 3D peuvent utiliser dans leurs projets. Il explore une bibliothèque d'animations de personnages complets de nombreuses poses et actions. L'objectif de Movmi est de développer une technologie de vision par ordinateur axée sur l'estimation du mouvement humain 3D à partir d'un contenu multimédia 2D. Le fichier FBX de sortie peut être utilisé dans n’importe quel environnement 3D, ce qui fait gagner du temps aux animateurs et aux développeurs de mouvements. Avec différentes adhésions, les utilisateurs peuvent choisir différentes fonctionnalités, allant des publicités sponsorisées aux fonctionnalités de capture complètes. Dans l'ensemble, Movmi fournit une solution révolutionnaire pour capturer le mouvement humain, permettant aux animateurs 3D de créer plus facilement des animations de haute qualité.

Site Web : movmi.co

