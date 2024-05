Nous favorisons de meilleures conversations avec les clients. Donnez aux agents des conseils en temps réel et des analyses puissantes sur tous vos appels vocaux et vidéo. Suivez la conformité et les résultats en utilisant l’IA plutôt que les personnes. MosaicVoice permet aux centres d'appels d'automatiser facilement leur fonction d'assurance qualité. Notre logiciel écoute les conversations des clients en temps réel et identifie et alerte les agents et les responsables de toute violation de conformité au fur et à mesure qu'elle se produit.

Site Web : mosaicvoice.ai

