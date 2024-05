Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nous allons dans des maisons de retraite et nous installons un capteur de lit connecté à Internet sous tous leurs lits. Notre application donne aux infirmières des informations précieuses et un aperçu de tous leurs résidents. Nous réduisons les incidents de chute et les escarres tout en améliorant la productivité des équipes de soir et de nuit de plus de 30 %. Momo Medical résout le plus gros problème des maisons de retraite, à savoir la pénurie de personnel, tout en augmentant la qualité des soins.

Site Web : momomedical.com

